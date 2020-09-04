Киев, , 11:30 — REGNUM По подозрению в убийстве гардеробщицы Верховной рады Украины Антонины Шпир задержан 53-летний уроженец Житомирской области, заявил начальник полиции Киевской области полковник Андрей Небытов во время брифинга.

По его словам, подозреваемый, выйдя из мест лишения свободы, совершил несколько преступлений на территории Киевской и Житомирской областей. Он был задержан после неудачного ограбления женщины.

«На данный момент установлена его причастность к шести преступлениям, в том числе грабежам и изнасилованию», — рассказал Небытов.

Полицейский добавил, что основной уликой является совпадение образцов ДНК подозреваемого с образцами, оставленными на орудии убийства работницы Верховной рады.

Напомним, тело 65-летней Антонины Шпир было найдено на кукурузном поле в начале июля 2019 года.

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