Полтава, Украина, , 10:20 — REGNUM На городской свалке Полтавы начался сильный пожар, сообщила 3 сентября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным спасателей, горит мусор на территории площадью два гектара. Над полигоном висит огромное дымное облако, которое видят жители Полтавы. Позже в городе стал ощущаться запах дыма.

В пресс-службе рассказали, что пожар тушат 55 спасателей и 12 единиц техники. Сильный ветер раздувает пламя, существует угроза его распространения на жилые кварталы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Харьковской и на подконтрольной Украине территории Луганской области бушуют масштабные пожары.

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