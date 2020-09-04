Иркутск, , 10:18 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 4 сентября, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 184 человека, причём 71 добавился только за последние сутки.

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Не обошлось без одного нового летального случая пациента с COVID-19. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 596 человек, из них 25 болеют тяжело. Выздоровели 15 084 человека, 277 — погибли.

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