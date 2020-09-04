Чебоксары, , 10:14 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении серийных мошенников. Следствием установлено 49 эпизодов мошенничества, перед судом предстанут 15 злоумышленников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

В полиции отмечают, что преступная группа, которая продавала через интернет несуществующие автомобильные запчасти, попала в поле зрения в декабре 2018 года. Следствием установлено, что запчасти злоумышленники обещали выслать на условиях полной либо частичной предоплаты. При этом в ходе задержания в Балашихе (Московская область) в арендованной квартире не было найдено ни одной запчасти, но при этом правоохранители изъяли много телефонов и банковских карт, куда пострадавшие переводили деньги.

В министерстве отмечают, что в ходе задержания предполагаемый организатор скрылся за рубежом, но через некоторое время вернулся и создал новую преступную группу, которая работала по прежней схеме.

В ходе нового задержания операция проводилась в разных регионах при содействии главного управления уголовного розыска МВД России, правоохранителей Волгограда и Саратова. По данным МВД по Чувашии, задержаны 15 человек, их подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Потерпевшими по делу проходят 49 человек из разных регионов, включая Чувашию.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Чебоксарах вынесен приговор трём женщинам, которых признали виновными в мошенничестве в сфере кредитования. В рамках предварительного следствия установлено, что в 2014 — 2017 годах похитили более 21 млн рублей средств кредитных организаций. Все злоумышленницы получили реальное лишение свободы.

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Напомним, в июне 2020 года чувашская полиция задержала 24-летнего жителя Ульяновска, которого подозревают в серии эпизодов мошенничества под видом чиновника. В качестве жертв выбирались заведующие детскими садами.