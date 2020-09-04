Село Новоегорьевское, Алтайский край, , 10:11 — REGNUM В связи с загрязнением озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края власти региона сделали новое заявление, они утверждают что ситуация там начала улучшаться. Об этом информирует официальный телеграмм канал правительства края:

«Уже два дня гибели рыбы на озере не наблюдается. Основной удар принял на себя окунь, который наиболее чувствительный к любым изменениям среды».

Как пояснил начальник отдела водных биологических ресурсов Николай Дегтярь предварительные выводы, которые были сделаны специалистами в начале этой недели, подтверждаются:

«Штормом сине-зеленые водоросли выбросило на мелководье. Перед рассветом, когда водоросли исчерпали уже весь кислород, в процессе солнечного воздействия они начали гибнуть и выделять цианид. Замор водоросли в итоге повлиял и на рыбу, которая находилась в зоне поражения и получила двойной удар — это отсутствие кислорода и воздействие отравляющих веществ (токсинов)».

Единственный, по словам специалистов, путь борьбы с водорослями — заселение в водоем растительноядных рыб, который способствует снижению количества видов сине-зелёных водорослей, негативно влияющих на качество воды. На сегодняшний день пользователем рыбоводного участка оперативно принято решение весной провести зарыбление озера Горькое-Перешеечное мальками толстолобика, амура и сазана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация с фотографиями загрязненного озера появились в социальных сетях. По словам очевидцев, поверхность водоема покрыта каким-то пенным синим налётом и чувствуется сильный химический запах краски. К тому же, гниющей рыбой усеян весь берег. Ситуацией и заинтересовалась прокуратура.

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