Село Новоегорьевское, Алтайский край, 4 сентября 2020, 10:11 — REGNUM В связи с загрязнением озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края власти региона сделали новое заявление, они утверждают что ситуация там начала улучшаться. Об этом информирует официальный телеграмм канал правительства края:
Как пояснил начальник отдела водных биологических ресурсов Николай Дегтярь предварительные выводы, которые были сделаны специалистами в начале этой недели, подтверждаются:
Единственный, по словам специалистов, путь борьбы с водорослями — заселение в водоем растительноядных рыб, который способствует снижению количества видов сине-зелёных водорослей, негативно влияющих на качество воды. На сегодняшний день пользователем рыбоводного участка оперативно принято решение весной провести зарыбление озера Горькое-Перешеечное мальками толстолобика, амура и сазана.
Как уже сообщало ИА REGNUM, информация с фотографиями загрязненного озера появились в социальных сетях. По словам очевидцев, поверхность водоема покрыта каким-то пенным синим налётом и чувствуется сильный химический запах краски. К тому же, гниющей рыбой усеян весь берег. Ситуацией и заинтересовалась прокуратура.
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