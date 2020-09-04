Новосибирск, , 10:00 — REGNUM В Новосибирской области дознаватели МЧС России совместно со следователями СКР устанавливают причину и обстоятельства гибели двух пенсионеров во время пожара в частном доме в деревне Устьянцево. Одна из основных версий — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования при использовании холодильника. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило сегодня, 4 сентября, около 04:10 (время местное). Соседи сообщили о пожаре в одноэтажном частном бревенчатом доме на двух хозяев на ул. Заозерная в деревне Устьянцево в Барабинском районе. Огонь был потушен к 06:20.

«Во время разбора обгоревших конструкций обнаружены мужчина и женщина пенсионного возраста без признаков жизни. В результате пожара, площадь которого составила 84 кв.м., огнём повреждён дом, — уточнили в ведомстве. — На происшествие реагировали 17 человек и пять единиц техники».

Согласно официальным данным, в августе 2020 года на территории Новосибирской области произошло 672 пожара, на которых погибли девять человек, травмирован 31 человек.