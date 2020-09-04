Дзержинск, , 09:48 — REGNUM На подконтрольной Украине территории Донецкой области, в городе Дзержинск (переименован в Торецк) произошла авария, в результате которой город остался без электричества. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

По предварительным данным, на подстанции НЭК Укрэнерго Центральная-330 кВ взорвался трансформатор напряжения. В ведомстве подчеркнули, что это никак не связано с боевыми действиями в регионе.

В результате без электричества остался город, насосная станция, снабжающая населённый пункт водой, и Авдеевский коксохимический завод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в результате аварии на высоковольтной подстанции без света остались 650 многоквартирных и 800 частных домов.

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