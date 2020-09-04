Уфа, , 09:43 — REGNUM Главу районной администрации оштрафовали за ограничение конкуренции в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в апреле текущего года администрация Бижбулякского района, проигнорировав конкурсные процедуры, подписала с фирмой договор аренды водопроводных сетей в трех населенных пунктах. При этом один объект мог быть передан только на основании концессионного соглашения.

По данному факту в отношении главы муниципального образования было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.32.4 КоАП РФ. После его рассмотрения Наиль Гатауллин был оштрафован на 40 тысяч рублей. Кроме этого, к дисциплинарной ответственности привлечен председатель территориального КУСа Минземимущества Башкирии.

Сообщается, что незаконные договоры аренды были расторгнуты. Сейчас проходят конкурсные процедуры.

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