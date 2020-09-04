Тбилиси, , 09:33 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в северной части Грузии 4 сентября. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

По данным сейсмологов, подземные колебания произошли в 7:44 по местному времени (6:44 мск) в пяти километрах на юго-востоке от районного центра Они, возле села Баджихеви в регионе Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия. Глубина залегания эпицентра — 14 км.

Данных о разрушениях или пострадавших нет.

Стоит отметить, что ранее землетрясение в Грузии зафиксировали 28 августа. Его магнитуда также была 3,1. Тогда подземные толчки были в крае Мцхета-Мтианети.