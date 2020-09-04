Уфа, , 09:33 — REGNUM Более 1,8 млн рублей ущерба возместил бывший чиновник, которого подозревают в мошенничестве в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы подозреваемый — бывший начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации Кировского района Уфы издал подложные распоряжения администрации Искинского сельсовета о предоставлении женщине, с которой он состоял в родственных отношениях, земельных участков общей площадью 7,5 тысяч кв. метров. Позже Росреестр на основании этих документов зарегистрировал за родственницей экс-чиновника право собственности на земельные участки, стоимость которых составила свыше шести млн рублей.

Отмечается, что один участок был продан, остальные были возвращены муниципальному образованию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и подделки документов. Сотрудники надзорного ведомства потребовали через суд взыскать с экс-чиновника свыше 1,8 млн рублей. Во время судебного разбирательства подозреваемый добровольно уплатил в бюджет сумму причиненного ущерба.