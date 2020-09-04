Владивосток, , 09:36 — REGNUM В Приморье комиссии подсчитывают ущерб и потери от пронесшегося накануне тайфуна «Майсак». В части населённых пунктов уже восстановлено электроснабжение, до конца дня энергетики обещают полностью восстановить подачу света. Особенно тяжёлая ситуация с кровлями и поваленными деревьями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Во Владивостоке было повалено более 500 деревьев, 447 из них уже убрали. Повреждены 74 крыши и 14 фасадов.

Многоквартирные дома в краевой столице уже полностью обеспечены светом, а к вечеру электричество должно появиться и в оставшихся обесточенными домах частного сектора. Также в течение нескольких часов должны восстановить энергообеспечение на острове Русский.

В Находкинском городском округе ветер разрушил часть пылеограждающих щитов в порту. Стивидоры обязались в кратчайшие сроки их восстановить. Без света остаются 2015 человек.

В Партизанском районе частично разрушена кровля 14 зданий, УК ремонтируют крыши многоквартирных домов — 80% из них должны восстановить к концу дня.

На одной из котельных ветром снесло трубу, в посёлке Волчанец подтопило базы отдыха, людей эвакуировали. Два человека получили повреждения разной степени тяжести. Без электричества остаются 3,5 тысячи человек. Водоснабжение восстановлено по всей территории района, за исключением сёл Новая Сила и Перетино.

В Партизанске восстановили подачу воды и света на большинстве социальных объектов.

В Надеждинском районе расчищают дворы многоквартирных домов и устраняют проблемы с электроснабжением — около 10 тысяч жителей остаются без света. Повреждены крыши девяти многоквартирных домов, в том числе — сильно.

В Хасанском районе подтоплены дома и дороги. Частично нет электроснабжения в селе Барабаш из-за деревьев, упавших на линии электропередачи. Есть точечные отключения электричества в других населённых пунктах.

В Большом Камне без электричества остаются около 1000 человек. Частично разрушены крыши 20 домов, в том числе трёх социальных учреждений.

Подтоплены огороды и подворья в Ханкайском округе, отрезаны от «большой земли» села Дворянка и Комиссарово. «Примавтодор» восстанавливает проезд, проблем с электроснабжением в муниципальном округе нет.

В ЗАТО Фокино 955 жителей остаются без света, серьёзно повреждена кровля одного дома — она подлежит полному демонтажу, исполнитель работ уже определен.

В Октябрьском округе нет света в семи населённых пунктах. Восстановительные работы должны завершиться в ближайшие часы.

В общей сложности тайфун лишил электричества 150 тысяч жителей Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, особенно сильно в Приморье от тайфуна пострадал Шкотовский район — помимо разрушений, здесь погибли три человека. На мужчину упало поваленное ветром дерево, двух матросов смыло с борта плавучего крана. Губернатор Олег Кожемяко распорядился незамедлительно оказать материальную помощь семьям погибших.