Иркутск, , 09:08 — REGNUM В Иркутской области в течение ближайших суток вероятно ухудшение погодных условий. Как сообщает сегодня, 4 сентября, сайт регионального управления ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября ночью в западных районах, днём в западных, северо-западных, центральных, южных районах местами ожидаются ливневые дожди, порывы западного, северо-западного ветра 15−20 м/с, местами по области грозы.

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"По области: переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в Тайшетском, Нижнеудинском районах, днём в западных районах, горах Восточного Саяна кратковременные, местами ливневые дожди. В верхнеленских районах, ночью и в южных районах без существенных осадков.

В отдельных районах грозы, утром туман. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с, ночью в Тайшетском, Нижнеудинском, Чунском районах, днём в западных, северо-западных, центральных, южных районах 5−10, местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью +9, +14 °, при прояснении 0, +5 °, днём +18, +23 °, при малооблачной погоде +24, +29 °, в западных районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья +10, +15 °, местами до +22 °».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне иркутские спасатели отмечали, что ночью в регионе возможны заморозки.

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