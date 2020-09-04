Железногорск, Красноярский край, , 09:07 — REGNUM Полиция города Железногорска возбудила уголовное дело по факту стрельбы в городской черте. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фигурантом дела стал 37-летний мужчина, который во время стрельбы из пневматического оружия в лесном массиве в городской черте попал в двух 15-летних подростков.

Сообщение о том, что неизвестный стреляет по детям, поступило в дежурную часть 3 сентября. На место происшествия выехал наряд Росгвардии. Мужчину с пневматическим пистолетом задержали. Пистолет направили на экспертизу. У подростков имеются «незначительные травмы», пояснили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске вступил в законную силу приговор в отношении мужчины, стрелявшего в местного жителя.

Читайте также: Ульяновец осуждён за стрельбу в офисе и нападение на полицейских