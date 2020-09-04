Тарасовский район, , 09:01 — REGNUM К месту крупного лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области, площадь которого превысила 900 кв. метров, стянуты дополнительные силы авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 4 сентября.

За истекшие сутки авиация сбросила в районе пожара более 440 тонн воды. По итогам утренней воздушной разведки принято решение «основные усилия сосредоточить на защите от огня населённого пункта Дубы». В настоящее время с пожаром борются шесть воздушных судов, в том числе самолёт-амфибия Бе-200.

«Для тушения лесного пожара привлекается группировка сил и средств в составе 480 человек и 130 единицы техники. Спланировано применение авиации в количестве девяти воздушных судов: трёх вертолётов Ми-8 и одного самолёта Без-200 МЧС России, четырёх вертолётов Росгвардии и одного вертолёта Минобороны РФ», — уточнили в ведомстве.

В трёх районах Ростовской области по-прежнему действует режим ЧС.

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