Анапа, Краснодарский край, 4 сентября 2020, 08:58 — REGNUM В Анапе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадали девять человек, сообщили в городском управлении по делам ГО И ЧС.
«Семь человек госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, один из автобусов принадлежит санаторию, второй осуществлял частные пассажирские перевозки. В одном из автобусов не было пассажиров.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Татарии произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате происшествия погибли два человека, шесть человек пострадали.
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