Красноярск, , 08:45 — REGNUM Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о нарушении прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в пресс-службе ведомства.

Речь идёт об инциденте в одной из школ Красноярска, где учительница на торжественной линейке попросила сделать фотографию класса без ребёнка-инвалида.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка исполнению учебным заведением требований законодательства об образовании», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, об инциденте написала в соцсети мать мальчика. Однако после волны негодования в адрес педагога она подчеркнула, что это история не про учителя, а про проблемы инвалидов, про отсутствие пандусов, доступной среды и образовательных программ.

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