Горно-Алтайск, , 08:44 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении коммерческой организации по статье «уклонение от уплаты налогов в крупном размере». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, руководство компании предоставило декларацию с ложными данными, в результате чего бюджет недополучил около 26 млн рублей.

«В настоящее время по уголовному делу о налоговом преступлении проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

Читайте также: Директор тюменской фирмы пытался скрыть 52 млн рублей налогов