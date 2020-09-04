Нальчик, , 08:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ЧП на федеральной трассе «Кавказ». В автомашине загорелось газовое оборудование, в результате пострадали четыре человека, все они доставлены в медицинское учреждение, сообщили 4 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

Предварительно установлено, что инцидент произошел около 15:00 3 сентября на 387-м километре ФАД «Кавказ». Автомашина «Лада Приора», двигалась в сторону Нальчика из Пятигорска. Внезапно в ней загорелось газо-баллонное оборудование. Водитель в момент происшествия не справился с управлением и съехал на обочину, где автомобиль столкнулся с деревом.

Известно, что водителю 39 лет, он житель Урванского района, его пассажиркам 58, 49 и 19 лет. Состояние пострадавших в МВД не уточнили. По факту ДТП проводится проверка.