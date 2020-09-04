Посёлок городского типа Шкотово, Приморский край, , 08:47 — REGNUM В двух посёлках Шкотовского района в Приморье ввели ЧС в связи с последствиями тайфуна «Майсак», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве. Аварийно-спасательные работы в регионе продолжаются.

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Особенно сильно пострадал Шкотовский район — помимо разрушений, здесь погибли три человека. На мужчину упало поваленное ветром дерево, двух матросов смыло с борта плавучего крана.

Губернатор Олег Кожемяко распорядился незамедлительно оказать материальную помощь семьям погибших.

Всего в Шкотовском районе повреждены 18 крыш, 13 из них — многоквартирных домов. Без света остаются около 25% жителей, энергетики планируют к концу рабочего дня восстановить электроснабжение.

«Решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в посёлках Новонежино и Подъяпольское принято», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, погибли члены экипажа плавучего крана «Черноморец-34», который поздним вечером 3 сентября выбросило на берег в Шкотовском районе.