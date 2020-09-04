Магумери , , 08:12 — REGNUM Джихадистская группировка «Западноафриканская провинция Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за убийство по меньшей мере десяти солдат армии Нигерии в городе Магумери на северо-востоке страны. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на источники в службе безопасности Нигерии.

В службе безопасности подтвердили факт нападения, но не число погибших. По имеющимся у правительства данным, боевики прибыли на нескольких грузовиках, оснащённых пулемётами, и захватили позиции армии.

В своём заявлении террористов также сообщили, что десять нигерийских военнослужащих были убиты в засаде во вторник, 1 сентября, недалеко от рыбацкого городка Бага. В армии Нигерии никак не прокомментировали эти нападения, но заявили, что в тот же день их истребители и боевые вертолёты ликвидировали несколько джихадистов в другом районе штата Борно.

«Западноафриканская провинция Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) откололось от «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и присягнула на верность группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).