Горно-Алтайск, , 08:07 — REGNUM В Горно-Алтайске завершился суд над 57-летним местным жителем, которого обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних девочек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай, судья счёл собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

По данным следствия, днём 15 февраля подсудимый умышленно обнажился перед двумя девочками 10 и 11 лет. Причём инцидент произошёл в торговом центре.

«Испуганные дети обратились к продавцу близлежащего торгового отдела, рассказав женщине о произошедшем. Бдительная работница магазина сразу же сообщила о происшествии в правоохранительные органы, после чего злоумышленник был задержан», — отметили в ведомстве.

Решением суда мужчину приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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