Уфа, , 08:11 — REGNUM Мужчину обвиняют в убийстве своего знакомого в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в Белорецке днем 2 сентября текущего года 60-летний подозреваемый местный житель со своим приятелем находились в заброшенном нежилом строении и расписали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, и подозреваемый ударил ножом потерпевшего. Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Несмотря на то, что подозреваемый покинул место преступления, полицейские оперативно установили его личность, местопребывание и задержали его. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

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