Монгун-Тайгинский район, Тува, , 07:57 — REGNUM Следователи в Туве начали проверку по факту жалобы жителя Монгун-Тайгинского района на сотрудников полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Ранее в соцсетях появилось обращение 52-летнего мужчины, который утверждал, что пьяные правоохранители ворвались к нему домой в селе Мугур-Аксы и избили. По его словам, в настоящее время они угрожают и требуют забрать заявление.

«Следователями проверяются все доводы, озвученные в средствах массовой информации: об избиении, унижении местного жителя сотрудниками полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в управлении.

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