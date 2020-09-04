Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM Возгорание произошло в квартире жилого дома в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что пожар начался в трехкомнатной квартире в пятиэтажном жилом доме по улице Курчатова. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия после поступления сигнала о возгорании, спустя 15 минут возгорание было ликвидировано. Пострадавших не было.

В тушении пожара принимали участие девять человек личного состава и две автоцистерны. В результате возгорания оказались повреждены вещи и потолок на площади четыре квадратных метра. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября произошел пожар в городе Макеевка в ДНР, который уничтожил девять жилых домов. В результате пожара погибли два человека.