Благовещенск, , 07:55 — REGNUM Тайфун «Майсак» задел Амурскую область. Ливень с ураганным ветром обрушился на Благовещенск в ночь с 3 на 4 сентября. Подтопленными оказались восемь социально значимых учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Читайте также: В Приморье почти пять тысяч работников устраняют последствия тайфуна

Из-за резкого поступления воды в электрощитовую гимназии №25 было принято решение эвакуировать детей. Также пострадали школа №13 и гимназия №1, детские сады №32, 68, 67 и прогимназия.

В школе №22 принято решение 62 учащихся перевести на дистанционное обучение.

Нарушено транспортное сообщение между Благовещенском и Верхнеблаговещенским селом, так как размыло мост. Также пострадал участок дороги в посёлке Новый.

В Благовещенске ураганный ветер повалил 15 деревьев.

Службы жизнеобеспечения города ведут работы по устранению последствий стихии.

«Подтоплены дороги по всему городу, отключились ряд светофоров, подтоплены школы, детские сады и многие другие учреждения и жилые дома, повалены деревья, на площади Ленина перевернут забор. Оперативные службы работали всю ночь, и будут продолжать это делать предстоящий день и предстоящую ночь. Сейчас продолжаем оценивать последствия тайфуна, — написал мэр Благовещенска Олег Имамеев на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье активно ведутся аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий ураганного ветра, который накрыл регион 3 сентября.