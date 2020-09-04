Шахты, Ростовская область, , 07:53 — REGNUM В Ростовской области в ночь на 4 сентября вспыхнул пожар на складе с пиломатериалами. Площадь, пройденная огнём, составила 1,6 тыс. кв. метров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Огонь вспыхнул на складе с пиломатериалами, расположенном на улице Илюшина в городе Шахты. К моменты прибытия пожарных расчётов пламя распространилось по всему зданию. В 2:00 мск объявлен повышенный ранг пожара. Угрозы рядом стоящим зданиям не возникло.

В 2:41 мск пожар удалось локализовать, в 3:29 мск — ликвидировать открытое горение. На месте происшествия работали 54 человека и 17 единиц техники. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. метров.