Аксайский район, Ростовская область, , 07:36 — REGNUM В Ростовской области потушили пожар, вспыхнувший в станице Старочеркасской Аксайского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 4 сентября.

По информации ведомства, сухая трава загорелась 3 сентября на двух участках. К месту происшествия прибыли более 70 человек и свыше двух десятков единиц техники.

В 3:49 мск пожар удалось локализовать на площади 3 гектара. Огнеборцы стояли на окарауливании населённого пункта. Ликвидация объявлена в 3:58 мск.

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