Исламабад, , 07:35 — REGNUM Трое военнослужащих пакистанской армии погибли при взрыве бомбы на северо-западе Пакистана, сообщает газета The Times of India.

Сообщается, что самодельная бомба взорвалась на дороге в Южном Вазиристане. В результате подрыва бомбы погибли три человека. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Других подробностей произошедшего не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля пятеро полицейских погибли в перестрелке с нелегальными торговцами оружием в провинции Гилгит-Балтистан в Пакистане. Ранения получили семь человек.

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