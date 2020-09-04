Тайюань , Китай, , 07:31 — REGNUM Владелец ресторана, который обрушился 29 августа в уезде Сянфэнь провинции Шаньси на севере Китая, был арестован, сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

Владелец ресторана подозревается в совершении преступления, которое нанесло угрозу общественной безопасности в особо опасной форме, сообщили в полиции. Инцидент произошёл примерно в 9:40 по местному времени 29 августа, когда деревенские жители оказались погребены под обломками здания во время празднования дня рождения 80-летнего мужчины.

В результате обрушения здания 29 человек погибли, еще семеро получили серьёзные ранения, в то время 21 человек получил незначительные ранения.