Владивосток, , 07:36 — REGNUM В Приморье во время штормового ветра 3 сентября на берег выбросило множество морских деликатесов: гребешка, устриц, мидий, морской капусты. Приморцы массово вышли на берега на добычу морепродуктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В соцсетях появилось несколько видео, как жители прибрежных районов и Владивостока ходят вдоль линии моря, собирая выброшенные на берег дары.

Морепродукты не просто собирают, а набивают ими мешки, ведра, тазы.

Как сообщало ИА REGNUM, стало известно ещё о двух жертвах супертайфуна «Майсак» в Приморье — погибли члены экипажа плавучего крана «Черноморец-34», который поздним вечером 3 сентября выбросило на берег в Шкотовском районе. В том же районе погиб и местный житель — на мужчину упало дерево.

Почти пять тысяч человек задействованы на аварийно-спасательных работах в регионе.