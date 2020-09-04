Владивосток, , 06:12 — REGNUM Стало известно ещё о двух жертвах супертайфуна «Майсак» в Приморье — погибли члены экипажа плавучего крана «Черноморец-34», который поздним вечером 3 сентября выбросило на берег в Шкотовском районе.

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На борту было девять человек, машинное отделение плавучего крана затоплено, всё обесточено.

Тела членов экипажа нашли в бухте Теляковского Уссурийского залива. Плавучий кран «Черноморец-34» принадлежит ПАО «Славянский судоремонтный завод», пишет Интерфакс.

4 сентября обнаружены двое погибших, семь человек не пострадали. Спасательная операция продолжалась несколько часов в экстремальных условиях.

По какой-то роковой случайности первый случай гибели человека во время ураганного ветра 3 сентября также был в Шкотовском районе — на мужчину упало дерево.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницы Приморья 3 сентября, когда бушевал ураганный тайфун «Майсак», обратились 55 человек с различными травмами.