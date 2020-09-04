Владивосток, , 05:42 — REGNUM В Приморье активно ведутся аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий ураганного ветра, который накрыл регион 3 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Наиболее сложная ситуация в Находке, где уже введён режим ЧС муниципального характера. Много разрушений во Владивостоке, Артёме, Шкотовском, Партизанском, Надеждинском и Хасанском районах.

Бригады работников распиливают и убирают поваленные деревья, восстанавливают линии электропередачи, ремонтируют фасады и крыши домов.

В общей сложности задействовано 4944 человека, 1759 единиц техники, в том числе 91 бульдозер, а также 87 плавсредств.

Точный ущерб от разгула стихии ещё уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Майсак» принёс в Приморье ураганный ветер с порывами более 40 метров в секунду. Специалисты отмечают, что такой силы ветер был последний раз в 1969 году.

В больницы обратились 55 приморцев с травмами.