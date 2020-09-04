Тарбагатайский район, Бурятия, , 05:23 — REGNUM В Тарбагатайском районе Бурятии обнаружена свалка ртутных ламп. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, по этому факту организована доследственная проверка.

Ранее информация о несанкционированном кладбище опасных отходов сообщили местные СМИ. Журналисты нашли лампы в лесу возле села Нижний Саянтуй под Улан-Удэ. При этом часть из них были повреждены, что по данным следствия, может повлечь утечку содержащейся в них ртути.

«В ближайшее время совместно со специалистами будет произведено изъятие образцов почвы в месте обнаружения свалки для их последующего исследования и определения степени загрязнения химическими веществами», — отметили в ведомстве.

Следователи намерены установить полную картину происшествия, найти виновных, а также предотвратить подобные нарушения в будущем. Решение будет принято по итогам проверки.

Напомним, ранее Бурятия вошла в число регионов, оказавшихся на грани «мусорного» коллапса. Как сообщало ИА REGNUM, мощностей действующих здесь полигонов хватит лишь на месяц

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