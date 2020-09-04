Кош-Агачский район, Алтай, , 05:13 — REGNUM В Республике Алтай фиксируют летальные случаи среди пациентов с коронавирусом третий день подряд. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончалась 64-летняя жительница Кош-Агачского района.

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«Коронавирус был подтверждён 7 августа, также у женщины была диагностирована коронавирусная пневмония, из сопутствующих заболеваний — гипертоническая болезнь», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за период эпидемии SARS-CoV-2 в республике скончались 13 носителей вируса. Из них 11 скончались непосредственно от COVID-19, двое — по иным причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения в регионе превысило 2,2 тыс. человек. При этом Кош-Агачский район остаётся лидером по числу заражённых. К настоящему времени выздоровели 1943 человека.

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