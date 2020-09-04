Кызылский район, , 05:04 — REGNUM В Туве стражи порядка пресекли противоправную деятельность бывших сотрудников администрации Кызылского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, их обвиняют в незаконном оформлении прав собственности на муниципальную землю.

По данным полиции, чиновники с 2013 по 2015 года вносили ложные сведения в документы и оформили 28 земельных участков на посторонних граждан. Материалы по ним объединены в одно уголовное дело по статье «мошенничество».

"В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные факты мошеннических действий при оформлении в собственность 2 муниципальных земельных участков», — отметили в ведомстве.

Фигурантам дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.