Улан-Удэ, , 04:19 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, обе пожилые пациентки скончались в стационаре в Улан-Удэ.

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У женщины 82 лет заражение осложнилось двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжёлой степени, с развитием респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности третьей степени. Она находилась на лечении 19 дней.

«Имела сопутствующие заболевания: атеросклероз, окклюзия сосудов нижних конечностей, последствия ОНМК, ревматическая болезнь сердца с сочетанным пороком клапанов, нарушением ритма сердца», — добавили в штабе.

У второй больной, которой было 91 год, помимо прочих осложнений произошёл инфаркт. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Таким образом, за всё время эпидемии в республике скончались 56 пациентов с COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 5427. К настоящему времени более 4,5 тыс. выписаны из больниц с выздоровлением.

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