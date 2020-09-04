Токио, , 04:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Фукуи на территории Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

По его данным, эпицентр сейсмособытия располагался по координатам 35,1 градус северной широты и 136,2 градуса восточной долготы. Очаг землетрясение находился на глубине 10 километров. Сейсмологи оценили интенсивность подземных толчков в пять баллов. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 142 километрах от японского города Нами. Его очаг залегал на глубине 35 километров. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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