Токио, , 02:04 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 на территории Японии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 142 километрах к юго-западу от Нами. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров. Информации о жертвах или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября землетрясение магнитудой 5,5 произошло у островов Огасавара в Японии. Угроза цунами не объявлялась, пострадавших не было.

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