Макеевка, ДНР, , 00:59 — REGNUM Не менее двух человек погибли при пожаре в городе Макеевка в ДНР, который уничтожил девять жилых домов, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Причиной пожара называются жара и сильный ветер, которые способствовали быстрому распространению огня. Тяжелая ситуация с пожарами отмечается в Шахтерском и Новоазовском районах, а также на границе Макеевки и Енакиево.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Макеевке произошел пожар в квартире в четырехэтажном доме, жителей которого удалось эвакуировать.

Читайте также: В ДНР горел четырёхэтажный жилой дом