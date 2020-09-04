Джакарта, , 00:56 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 89 километрах к юго-юго-западу от города Бенгкулу. Очаг подземных толчков находился на глубине 52,82 километра. Информации о возможных повреждениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло в округе Бовендигул в Индонезии. Пострадавших или разрушений не было.

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