Загреб, , 07:38 — REGNUM Около полудня 2 сентября Бранимир Чалета, подозреваемый в убийстве беременной девушки из Украины, сбежал от судебных приставов, хорватская полиция разыскивала его весь день. Вечером 3 сентября он был снова арестован в окрестностях заправочной станции на пути в город Супавла, недалеко от Полуды.

Как сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. hr 3 сентября, после повторного ареста в полицейском участке города Сплит Бранимир Чалета заявил:

«В течение тринадцати месяцев я находился в заключении. Мне было невыносимо трудно жить в камере. Поэтому я решил бежать». Он также добавил то, что во время побега ему удалось освободиться от наручников.

«В тот день в суде я увидел родителей моей девушки, и это сломало меня, тронуло до глубины души. После этой эмоциональной и трогательной картины я решил сбежать. То, что полиция не надела на меня наручники, является неправдой. Они надели наручники на мои руки, но в процессе побега я от них освободился», — заявил преступник в полицейском участке города Сплит.