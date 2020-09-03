Бейрут, 3 сентября 2020, 22:19 — REGNUM Под завалами в Бейруте обнаружили признаки жизни через месяц после трагедии в порту ливанской столицы, 3 сентября сообщает агентство Reuters.
По сообщению спасателей, под разрушенным зданием в районе Геммайзе в столице Ливана может находиться кто-то живой.
На место для помощи было вызвано подразделение гражданской обороны, развернуто дополнительное освещение. Поисково-спасательные работы должны занять несколько часов.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа, жертвами трагедии стали как минимум 190 человек, около 6000 получили ранения.
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