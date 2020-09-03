Бейрут, , 22:19 — REGNUM Под завалами в Бейруте обнаружили признаки жизни через месяц после трагедии в порту ливанской столицы, 3 сентября сообщает агентство Reuters.

По сообщению спасателей, под разрушенным зданием в районе Геммайзе в столице Ливана может находиться кто-то живой.

«Признаки дыхания и пульса… в месте с показания датчика температуры означают, что стам может быть кто-то живой» , — сообщил журналистам спасатель Эдди Битар на месте поисковой операции.

На место для помощи было вызвано подразделение гражданской обороны, развернуто дополнительное освещение. Поисково-спасательные работы должны занять несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа, жертвами трагедии стали как минимум 190 человек, около 6000 получили ранения.

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