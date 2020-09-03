Москва, , 21:12 — REGNUM В Москве прокуратуры выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна квартиры многоэтажного дома в районе Солнцево. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Открытое окно

По предварительным данным, в жилом доме по улице 50 лет Октября ребёнок 2018 года рождения находился с сестрой 2011 года рождения без присутствия взрослых.

При неустановленных обстоятельствах он выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, в результате чего был с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщается, прокуратура намерена проверить соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и дать оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.