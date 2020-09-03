Ростов-на-Дону, , 21:02 — REGNUM По итогам семи месяцев 2020 года Ростовская область стала второй по числу преступлений, произошедших на территории Южного федерального округа. Это следует из данных, опубликованных в статистическом сборнике Генпрокуратуры РФ «Состояние преступности в России».

Так, за истекший период на Дону совершено 36 тыс. 93 преступления, 13 тыс. 680 из которых остались пока не раскрыты.

Самым криминальным регионом в ЮФО стал Краснодарский край, где совершено 40 тыс. 971 преступление. На третьем месте оказалась Волгоградская область (22 тыс. 721 преступление).