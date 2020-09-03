Бейрут, , 20:21 — REGNUM Армия Ливана заявила об обнаружении склада с 4,35 тоннами нитрата аммония возле одного из входов в разрушенный взрывом порт Бейрута, 3 сентября сообщает агентство Reuters.

Порт Бейрута был разрушен 4 августа взрывом 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились на складу, где также была размещена пиротехника. Предварительной причиной взрыва называлось нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Жертвами трагедии 4 августа в столице Ливана стали как минимум 190 человек, ранения получили около 6000 человек. Значительная часть Бейрута была разрушена взрывом.

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