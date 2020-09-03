Тарасовский район, , 19:55 — REGNUM Экипажи четырёх вертолётов Ми-8 Росгвардии с рассвета приступили к борьбе с крупными лесными пожарами в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Тушение лесного пожара с вертолёта 25.mchs.gov.ru

Напомним, что в настоящее время сложная ситуация складывается в Тарасовском районе, где пожар распространился на площади 850 гектаров. В трёх муниципальных образованиях с огнём удалось справиться.

Полёты в зону тушения огня обеспечивают лётчики первого класса. Воздушные судна оснащены водосливными устройствами (ВСУ), каждое из которых за один раз обеспечивает от 2 до 5 тонн слива воды.

«Особенностью выполнения задач в условиях высоких температур, а на местом сброса воды температурный режим может достигать +80 градусов Цельсия, что сказывается на уменьшении мощности двигателя вертолета. Поэтому требуется более тонкая техника пилотирования, которая достигается количеством летных часов и тренировками с применением ВСУ», — отметил начальник авиационного отдела — начальник авиации Южного округа Росгвардии полковник Виктор Петрук.

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