Тарасовский район, , 19:02 — REGNUM Площадь мощного лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области достигла 850 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 3 сентября.

Вместе с наземными противопожарными подразделениями работает авиация — четыре вертолёта и самолёт-амфибия Бе-200. На территории муниципального образования действует режим чрезвычайной ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки авиация сбросила почти 400 тонн воды в районе пожара на землях лесничества в Тарасовском районе.

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