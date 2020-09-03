Тарасовский район, , 18:46 — REGNUM В Тарасовском районе Ростовской области продолжается упорная борьба с крупным лесным пожаром, который вспыхнул сутками ранее. Привлечённая авиация сбросила на охваченную огнём территорию почти 400 тонн воды, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Тушение пожара при помощи авиации 34.mchs.gov.ru

«За текущие сутки работы авиацией произведено 123 сброса воды, слито 387 тонн воды. В настоящее время с огнём борется группировка порядка 480 человек и 130 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области превышает 500 гектаров.

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