Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 18:42 — REGNUM На Ямале осуждён клоун Алексей Степанов, промышлявший «сбором» помощи больным детям по городам России. Особо бурную деятельность он развернул в ямальских городах, сообщает «Ноябрьск 24».

Оноре Домье. Отдых клоунов. Ок. 1848

"Приговором мирового судьи судебного участка № 5 Новоуренгойского городского суда ЯНАО от 31 августа 2020 года Алексей Степанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, удовлетворены гражданские иски потерпевших по делу», — сообщили изданию в суде.

Алексей Степанов, исполняя немудрёные трюки в костюме клоуна, собирал в ямальских городах деньги на лечение вымышленных больных детей. Как выяснилось, на пути в арктический регион, он гастролировал во многих городах и весях России.

Клоун Степанов в основном «работал» в общественном транспорте, где неравнодушные люди от чистого сердца вручали ему деньги на лечение больных детей. Кроме того, в результате его действий под удар попала репутация известных благотворительных фондов, чьим именем он прикрывался.

Отмечается, что приговор Новоуренгойского суда ещё не вступил в законную силу.