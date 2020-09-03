Токио, , 19:39 — REGNUM 3 сентября стало известно, что грузовое судно под флагом Панамы затонуло у берегов Японии из-за тайфуна «Майсак». Об этом рассказал единственный выживший член экипажа.

Человек был спасён поздно вечером 2 сентября после того, как патрульный самолёт заметил его в спасательном жилете в предполагаемом месте нахождения судна. Он держался на волнах и махал рукой.

Затонувшее судно Gulf Livestock 1 водоизмещением 11 947 тонн перевозило 5800 коров. Оно подало сигнал бедствия утром 2 сентября, находясь в Восточно-Китайском море.

Погибло 42 человека, из них 38 — жители Филиппин, двое из Австралии и двое из Новой Зеландии.